بن عيادة: ” مشكل كبير أن يكون بطل إفريقيا دون ملعب”

أعرب مدافع المنتخب الوطني حسين بن عيادة عن تخوفه من تأثير أرضية الميدان السيئة لملعب مصطفى تشاكر على اللاعبين خلال مباراة الغد التي ستجمع المنتخب الوطني بمنتخب جيبوتي في إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم 2022.

وتحدث حسين بن عيادة في تصريحات لوسائل الإعلام قبل إنطلاق آخر حصة تدريبية للخضر أمسية اليوم الأربعاء قائلا:

إن شاء الله لم يؤثر مشكل أرضية الميدان على مبارتنا يوم غد أمام جيبوتي، إن شاء الله سنركز على هذه المباراة وأن تكون أرضية الميدان جاهزة، لأن بطل إفريقيا بدون ملاعب مشكل كبير”

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