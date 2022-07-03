بن عيادة: “مع بلماضي لا يوجد لاعب مهمش”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الدولي الجزائري حسين بن عيادة، عن الفرص التي نالها مع المنتخب الوطني، مؤكدا بأن بلماضي لا يهمش أي لاعب.
وصرح بن عيادة، لموقع “العربي الجديد”: “قدمت في المباريات الاخيرة للمنتخب الوطني، مردودا مميزا، رغم المنافسة الكبيرة في كل منصب”.
كما أضاف: “أتمنى أن يوفق كل لاعب يقع عليه الاختيار، ومع جمال بلماضي، لا يوجد أي لاعب يهمش”.
وتابع جسين بن عيادة: “ستعزز صفوفنا مستقبلا بأسماء جديدة تحسبا للاستحقاقات المقبلة، ونتمنى اسعاد الشعب الجزائري الذي ينتظرنا، ويدعمنا بقوة”.
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