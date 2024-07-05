بن عيادة :”نستحق التتويج بالكأس الذي أهديه لجمهور شباب بلوزداد”

أبدى مدافع شباب بلوزداد حسين بن عيادة سعادته الكبيرة بقيادة رفقائه للفوز بنهائي السيدة الكأس أمام مولودية الجزائر.

وقال حسين بن عيادة في تصريح لـ “التلفزيون العمومي” عقب إعلان الحكم مصطفى غربال نهاية المباراة “الحمد لله عرفنا كيفية تسيير المباراة، و التتويج بالكأس التابعة”.

وأضاف ابن مدينة وهران عن أداء يوسف بلايلي من جانب مولودية الجزائر “بلايلي أعرفه جيدا و نحن ابن مدينة واحدة، لاعب كبير و لكن عرفنا كيفية السيطرة على المباراة”.

كما ختم بن عيادة “عرفنا كيفية تعويض الجماهير بالفوز بكأس الجمهورية”.

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