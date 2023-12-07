بن عيادة: “نقاط مباراة الأهلي ستبقي حظوظنا قائمة”

أبرز لاعب شباب بلوزداد، حسين بن عيادة، أهمية نقاط مباراتهم المقبلة أمام الأهلي المصري، فيما تعلق بمستقبلهم في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح بن عيادة، في تصريح لـ”العربي الجديد”: “نقاط مباراة الأهلي المصري تعني الكثير لنا، خاصة بعد خسارتنا أمام ميدياما الغاني في اللقاء الماضي”.

طما أضاف مدافع الشباب: “سنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية، للإبقاء على حظوظنا قائمة في المجموعة الرابعة”.

وأردف: “نحترم الأهلي ملك هذه المسابقة، لكن في حدود المعقول، وأظن أن اللعب في الإسكندرية أفضل لنا من اللعب في استاد القاهرة الدولي”.

وتابع حسين بن عيادة: “لم لا نكرر سيناريو اتحاد العاصمة، الذي فاز على نفس الفريق في السوبر الأفريقي، في مدينة الطائف السعودية”.