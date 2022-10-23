بن عيادة يتألق ويُساهم في حسم الوداد لداربي المغرب

تألق أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، حسين بن عيادة، مع فريقه الوداد الرياضي في الجولة الـ6 من البطولة المغربية.

حيث قاد ابن مدينة وهران الوداد للفوز في داربي مدينة الدار البيضاء أمام الغريم الرجاء البيضاوي.

وانتهت موقعة ملعب المركب الرياضي محمد الخامس الذي شارك، بن عيادة، طيلة أطوارها بتفوق الوداد بهدفين لهدف وحيد.

كما أنقذ مُدافع الخضر فريقه من هدف مُحقق في الشوط الثاني بعدما أخرج الكرة من على خط المرمى قبل أن يُكمل اللقاء مُصابا.

ومن جانب الرجاء شارك الثنائي الجزائري، عبد الرؤوف بن غيث، ويسري بوزوق في التشكيلة الأساسية.

بينما جلس، الحارس، غايا مرباح، احتياطيا طيلة أطوار المواجهة المثيرة.