بن عيادة يحدد أولوياته بخصوص مستقبله الكروي

تحدث لاعب شباب قسنطينة، حسين بن عيادة، عن مستقبله الكروي، أين جدد أمله بالاحتراف في أوروبا، كاشفا في ذات الوقت عن أولوياته الأخرى في حال عدم تجسد ذلك.

وصرح بن عيادة، لتلفزيون “النهار”: “شخصيا أتمنى الإحتراف في أحد البطولات الأوروبية، لكن لحد الآن لا يوجد أي عرض رسمي”.

وأضاف نجم السياسي: “في حال لم أتلق أي عرض أوروبي، أتمنى الانتقال إلى إحدى البطولات العربية الكبيرة”.

وتابع حسين بن عيادة: “الاتصالات كلها متوقفة حاليا بسبب فيروس كورونا، لكن أتمنى أن تتضح الأمور في القريب العاجل، وإلا سأمنح الأولوية لشباب قسنطينة”.