بن عيادة يدخل مفكرة نادي بلجيكي

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، عن دخول الظهير الأيمن للمنتخب الوطني ونادي الوداد حسين بن عيادة، ضمن مخططات نادي بلجيكي تحسبا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب ماكشفه الصحفي الفرانكو الجزائري نبيل جاليت، عبر حسابه الرسمي على منصة X، أمس الأربعاء، فإن نادي كورتري مهتم بخدمات بن عيادة.

وأوضح المصدر، أن خبرة الظهير الأيمن للخضر وتعدد مناصبه الدفاعية نالت إستحسان النادي البلجيكي الذي يراقب وضعية اللاعب مع فريقه الوداد عن كثب.

كما أضاف ذات المصدر، أن لاعب المنتخب الوطني حسين بن عيادة محل إهتمام أندية من فرنسا والخليج.