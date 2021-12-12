بن عيادة يدلي بتصريح تاريخي عن المنحة المغرية المنتظرة من “الفاف”

أكّد المدافع حسين بن عيادة تعلّقه الكبير بالألوان الوطنية في تصريح تاريخي له بعد مباراة المغرب التي شارك فيها أساسيا.

وشارك بن عيادة طيلة المباراة أمام المغرب. أين كان أحد مهندسي الفوز والتأهل مباشرة إلى النصف النهائي لمواجهة قطر.

وقال في تصريح له عقب المباراة “لا ننتظر أي منحة مالية مغرية، نلعب من اجل العلم الجزائري وفقط”.

وصنع بن عيادة الحدث في العاصمة القطرية الدوحة، بتصريحه، كما نال إعجاب الإعلامين و الفنيين الذين كانوا حاضرين في الرواق المخصص للصحافة.

كما ظهر بن عيادة موشّح بالعلم الفلسطيني بعد نهاية المباراة، وهي الحادثة التي صنعت الحدث هي الأخرى.

يذكر، أن الجامعة االمغرية حدّدت منحة مغرية للاعبين مقدرة بـ 30 ألف أورو، في حالة الفوز. لكن لم تتحقق بعد فشل زملاء بانون في الإطاحة بالنجوم الجزائرية.