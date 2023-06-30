بن عيادة يستعد للموسم الجديد بغابة كنستال في وهران

يستعد الدولي الجزائري حسين بن عيادة للموسم الكروي الجديد بغابة كنستال بوهران قبل الشروع في التحضيرات الجماعية رفقة الوداد البيضاوي.

واستغل حسين عيادة فترة الراحة الصيفية للتدرب منفردا و الاستعداد الجدي، بعد موسم متذبذب مع فريقه الوداد البيضاوي.

وعانى مدافع الخضر كثيرا من الإصابة التي حرمته حتى من المشاركة في نهائي رابطة أبطال إفريقيا. التي نشّطها فريقه أمام الأهلي المصري.

كما يسعى إبن مدينة الباهية للتواجد في حالة صحية وبدنية عالية قبل الشروع في الموسم الكروي الذي لم يبقى له الكثير.

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