بن عيادة يسقط مع الوداد ضد سيمبا التنزاني في ربع نهائي رابطة الأبطال

إنهزم الدولي الجزائري حسين بن عيادة، رفقة فريقه الوداد الرياضي المغربي، ضد الخصم سيمبا التنزاني برسم ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وعرفت المواجهة مشاركة الظهير الأيمن بن عيادة طيلة التسعين دقيقة في اللقاء الذي خسره حامل اللقب الوداد بهدف لصفر.

يجدر للإشارة، كان بن عيادة، يعاني من إصابة أبعدته عن الميادين لثلاث أسهر، وخضع بعدها للعلاج بمصحة “أسبيتار” بقطر، وخرج بتقارير مطمئنة وإيجابية.