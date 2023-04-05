بن عيادة يضيع داربي الرجاء والوداد

يتجه الدولي الجزائري حسين بن عيادة، لتضييع القمة المقبلة التي ستجمع فريقه الرجاء، بالغريم التقليدي الوداد، لحساب الدوري المغربي.

وحسب تقارير إعلامية، اجتمع مدرب الرجاء خوان جاريدو، في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق مع بن عيادة، قبل داربي الوداد.

كما اوضح مدرب الرجاء، للاعبه الجزائري صعوبة الاعتماد عليه في هذه المواجهة، لغيابه عن المنافسة لثلاثة أشهر كاملة بسبب الإصابة.

وتلقى حسين بن عيادة، ضمانات من مدربه خوان جاريدو، من أجل منحه فرصة قريبا، لمحاولة استعادة مكانته الأساسية تدريجيا.