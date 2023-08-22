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الرياضة

بن عيادة يعطي موافقته للانضمام إلى شباب بلوزداد

بقلم عزيز طالبي
بن عيادة يعطي موافقته للانضمام إلى شباب بلوزداد
بن عيادة
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أعطى الدولي الجزائري حسين بن عيادة موافقته النهائية لإدارة فريق شباب بلوزداد بشأن حمل قميص النادي بداية من الموسم المقبل.

وقال مصدر، من إدارة شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، أن حسين بن عيادة وقع على عقد الكتروني، بعدما اتفق على كل صغيرة و كبيرة مع إدارة الرئيس مهدي رابحي. وفيما يخص الجانب المادي ومدة العقد.

كما أكد المصدر، أن بن عيادة سيوقع على عقد ساري المفعول لموسمين، بعد نجح في جلب وثائقه من إدارة الوداد البيضاوي.

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