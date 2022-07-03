بن عيادة يفاضل بين محرز وصلاح

أبدى الدولي الجزائري حسين بن عيادة، رأيه بخصوص المفاضلة بين مواطنه رياض محرز، والدولي المصري محمد صلاح.

ورد بن عيادة، في تصريح خاص، لـ”العربي الجديد”: “بالطبع أقول رياض محرز، فهو لاعب متكامل ومميز جدا”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “ما يقدمه محرز سواء مع منشستر سيتي، أو المنتخب الوطني، أكبر دليل على ذلك”.

يذكر أن حسين بن عيادة، يتواجد في نهاية عقده مع نادي النجم الساحلي التونسي، ويتجه لتغيير الأجواء في الميركاتو الصيفي الجاري.