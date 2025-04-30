بن عيادة يلتحق بتربص المنتخب المحلي لتعويض عزي المصاب

التحق المدافع حسين بن عيادة، بتربص المنتخب المحلي لكرة القدم بالمركز التقني بسيدي موسى استعدادا لتصفيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

وأوضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، في بيان لها. أن بن عيادة التحق بالمنتخب الوطني، لتعويض المدافع عماد الدين عزي الذي وصل إلى التربص وهو يعاني من إصابة، ليغادره مباشرة، اليوم الأربعاء.

وسيكون مدافع شباب بلوزداد، حسين بن عيادة، حاضرا في التربص الذي يقوده مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة. وسط أجواء رائعة ومعنويات مرتفعة.

ويواصل المنتخب المحلي تربصه لليوم الرابع، تحسبا لمواجهة غامبيا في إطار ذهاب الدور الثاني من تصفيات بطولة أمام افريقيا للاعبين المحليين 2025.

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