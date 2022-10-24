بن عيادة ينال الاعتراف من الوداد البيضاوي

نال الدولي الجزائري حسين بن عيادة، الاعتراف من جماهير ناديه الوداد البيضاوي المغربي، نظير آدائه في داربي الغربي امام الرجاء.

وكشفت إدارة الوداد، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن اختيار بن عيادة، أفضل لاعب في المباراة.

كما أرفقت إدارة النادي المغربي، تغريدتها هذه ،بصورة للدولي الجزائري، واصفة اياه “بالجزائري الشبح”.

ويأتي هذا نظير المساهمة الكبيرة لرياض بن عيادة، في فوز فريقه بلقاء الداربي الذي جمعهم بالرجاء، بنتيجة 2-1.