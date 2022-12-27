بن عيادة يُصاب ويُضيع كلاسيكو المغرب

تعرض اللاعب الدولي الجزائري، حسين بن عيادة، لاصابة مع فريقه الوداد الرياضي المغربي.

وسيُضيع ابن مدينة وهران مباراة الكلاسيكو أمام الجيش الملكي المُقررة الخميس لحساب الجولة التاسعة بالدوري المغربي.

وكشف موقع كووورة العربي اليوم الثلاثاء أن المدافع الجزائري أُصيب في الحصة التدريبية ولم تُحدد بعد طبيعة الاصابة ومُدة غيابه.

ويُذكر أن لاعب المنتخب الوطني أصبح قطعة أساسية في الفريق المغربي منذ التحاقه به خلال الميركاتو الصيفي الماضي.