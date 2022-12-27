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الرياضة

بن عيادة يُصاب ويُضيع كلاسيكو المغرب

بقلم حواز عبد النور
بن عيادة يُصاب ويُضيع كلاسيكو المغرب
صورة مركبة
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تعرض اللاعب الدولي الجزائري، حسين بن عيادة، لاصابة مع فريقه الوداد الرياضي المغربي.

وسيُضيع ابن مدينة وهران مباراة الكلاسيكو أمام الجيش الملكي المُقررة الخميس لحساب الجولة التاسعة بالدوري المغربي.

وكشف موقع كووورة العربي اليوم الثلاثاء أن المدافع الجزائري أُصيب في الحصة التدريبية ولم تُحدد بعد طبيعة الاصابة ومُدة غيابه.

ويُذكر أن لاعب المنتخب الوطني أصبح قطعة أساسية في الفريق المغربي منذ التحاقه به خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

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