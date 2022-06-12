بن عياد:”فوز إيران سيُسعد الشعب الجزائري”

أكد مُهاجم المُنتخب الوطني الجزائري، رياض بن عياد، أن الفوز المُحقق أمام إيران وديا سيُسعد الشعب الجزائري.

حيث قال، بن عياد، لقنوات الكأس القطرية، عقب المواجهة:”هذا الفوز سيجعل الشعب الجزائري سعيدا، خاصة بعد الفوز أمام أوغندا وتنزانيا”.

“سنواصل العمل من أجل تحقيق المزيد مُستقبلا، خاصة بعد مواجهة اليوم التي كانت أمام منتخب كبير ومونديالي”.

قبل أن يختم مُسجل الهدف الأول:”المباراة لم تكن سهلة والفوز هو الأهم”.