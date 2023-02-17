بن عياد: “أطمح للتواجد مع المنتخب الوطني في تربص مارس”

أكد الدولي الجزائري رياض بن عياد، لاعب الترجي الرياضي التونسي، أمله في التواجد مع المنتخب الوطني الأول في تربصه المقبل.

وصرح بن عياد، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “مثل أي لاعب أحلم دائما بحمل قميص المنتخب الوطني”.

كما أضاف: “أعمل دائما بجهد كبير من أجل التواجد في المنتخب، ولم لا أتواجد في تربص شهر مارس المقبل”.

وجاءت تصريحات رياض بن عياد، خلال تواجده بالجزائر رفقة بعثة الترجي، تحسبا لمواجهة شباب بلوزداد في رابطة الأبطال.