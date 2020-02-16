بن عياد: “إتحاد بلعباس سيلعب الأدوار الأولى” !

أكد بن عياد رئيس اتحاد بلعباس، أن الفريق سيلعب الأدوار الأولى هذا الموسم في حالة توفر كل الظروف من أجل ذلك.

وقال بن عياد في تصريحات صحفية: “بعد مرحلة ذهاب قوية للفريق علينا التأكيد في مرحلة الإياب وفي نهاية الموسم سنكون قد أنقذنا أنفسنا من شبح السقوط”.

وأضاف: “إذا توفرت الظروف فإن فريق بلعباس سيلعب الأدوار الأولى، كما يعلم الجميع أنه هناك غياب تام للمساهمين، ويجب توسيع الإدارة”.

وتابع: “اذا كان الفريق يريد الألقاب على الإدارة أن تنظم نفسها من خلال قدوم شركة عمومية وخير مثال نادي شباب بلوزداد”.