بن عياد: “العودة إلى المنتخب حلمي.. وكأس الجزائر بداية جديدة لاتحاد العاصمة”

في حوار خاص لـ”العين الرياضية”، أكد الدولي الجزائري رياض بن عياد، مهاجم اتحاد العاصمة، عزمه على العودة إلى صفوف المنتخب الوطني.

مشدداً على أن تمثيل “الخضر” يبقى الحلم الأكبر لأي لاعب جزائري.

بن عياد، الذي خاض تجربتين سابقتين مع منتخب الجزائر تحت قيادة المدرب السابق جمال بلماضي.

اعتُبر حينها من أبرز اكتشافات الطاقم الفني، قبل أن تُعيقه إصابة خطيرة وتقلبات في مشواره الاحترافي عن مواصلة المسيرة الدولية.

وعن حلم العودة إلى المنتخب قال بن عياد بثقة: “أكيد أن أي لاعب يتمنى تمثيل المنتخب الوطني، وسأبذل كل ما في وسعي لأسترجع مكاني مع الخضر في قادم الاستحقاقات”.

وأضاف: “أستعد بكل جدية للموسم المقبل، وأتمنى أن تكون عودتي للمنتخب قريبة بإذن الله”.

وتحدث بن عياد عن مساهمته في تتويج اتحاد العاصمة بكأس الجزائر. بعد تسجيله لهدف حاسم في النهائي، حيث قال: “شعوري لا يوصف. خاصة أن الهدف جاء في مباراة نهائية بحجم كأس الجزائر. بعد موسم متقلب، الحمد لله، وُفقت في التسجيل وساهمت في إسعاد الأنصار”.

وأشار إلى أن روح المجموعة كانت مفتاح الفوز: “كنت متفائلاً قبل اللقاء. وشعرت أن الفريق في حالة تركيز قصوى، وهذا ما صنع الفارق”.

كما أوضح أسلوبه في التعامل مع الضغط: “الضغط جزء من اللعبة. خاصة في المباريات الكبيرة، لكني أستعد نفسياً جيداً وأحاول تحفيز نفسي والتركيز الكامل قبل كل لقاء”.

وبخصوص مستقبله مع اتحاد العاصمة، صرح اللاعب السابق للترجي والرجاء: “عقدي مع الاتحاد ما يزال ممتداً لموسم آخر. وسأجلس مع الإدارة لتحديد مستقبلي”.

وفي ختام حديثه، وجّه بن عياد رسالة خاصة للأنصار: “ندرك أننا خيبنا آمالهم في بعض فترات الموسم. لكننا استطعنا أن نرسم البسمة مجدداً بلقب الكأس هذه الكأس هي بداية جديدة. وهدفنا القادم هو مواصلة التتويجات برفقتهم”.