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الرياضة

بن عياد: “تنتظرنا مهمة صعبة أمام الشلف وهدفنا النقاط الثلاث”

بقلم كريم.تيغرمت
بن عياد: “تنتظرنا مهمة صعبة أمام الشلف وهدفنا النقاط الثلاث”
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اعترف لاعب وفاق سطيف، رياض بن عياد، بصعوبة المهمة التي تنتظرهم في الجولة المقبلة من البطولة، أمام أولمبي الشلف.

وصرح بن عياد، للموقع الرسمي للوفاق: “حضّرنا لمواجهة أولمبي الشلف بكل أريحية، بهدف العودة بالنقاط الثلاث، رغم إدراكنا لصعوبة المهمة”.

كما أضاف: “أولمبي الشلف، انهزم في المبارتين الماضيتين، ما سيجعلهم يقدمون أقصى ما لديهم في مواجهتنا للتدارك”.

وتابع رياض بن عياد: “من جهتنا سنبذل أقصى ما لدينا في هذه المواجهة، من أجل الخروج بالزاد كاملا”.

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