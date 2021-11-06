بن عياد: “تنتظرنا مهمة صعبة أمام الشلف وهدفنا النقاط الثلاث”

اعترف لاعب وفاق سطيف، رياض بن عياد، بصعوبة المهمة التي تنتظرهم في الجولة المقبلة من البطولة، أمام أولمبي الشلف.

وصرح بن عياد، للموقع الرسمي للوفاق: “حضّرنا لمواجهة أولمبي الشلف بكل أريحية، بهدف العودة بالنقاط الثلاث، رغم إدراكنا لصعوبة المهمة”.

كما أضاف: “أولمبي الشلف، انهزم في المبارتين الماضيتين، ما سيجعلهم يقدمون أقصى ما لديهم في مواجهتنا للتدارك”.

وتابع رياض بن عياد: “من جهتنا سنبذل أقصى ما لدينا في هذه المواجهة، من أجل الخروج بالزاد كاملا”.