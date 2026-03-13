بن عياد: “جاهزون للعودة بنتيجة إيجابية من لوبومباتشي”

أكد المهاجم، رياض بن عياد، جاهزيته رفقة زملائه في اتحاد الجزائر للمواجهة المرتقبة أمام نادي مانيما يونيون، في لقاء الذهاب من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وقال بن عياد في تصريح له قبل السفر إلى مدينة لوبومباتشي: “نعمل على العودة بالفوز أمام مانيما يونيون، سنذهب من أجل الفوز لا غير رغم الصعوبة التي سنلاقيها في المنافسة الإفريقية”.

وأضاف: “حضّرنا بشكل جيد ونعلم جيدا المسؤولية التي ستكون على عاتقنا، يجب أن نكون مجموعة متكاملة فوق أرضية الميدان”.

وختم بن عياد تصريحاته بالقول: “سنبذل كل مجهوداتنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، رغم أن المباراة ستلعب على الساعة الثالثة مساء”.

ومن المنتظر أن يواجه ممثل الكرة الجزائرية نظيره مانيما يونيون في لقاء الذهاب المقرر يوم الأحد، بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المحلي، على أرضية ملعب لوبومباشي.