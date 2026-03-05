بن عياد: “حققنا تأهلا مستحقا وجاهزون لمواجهة شباب باتنة”

أعرب مهاجم اتحاد العاصمة، رياض بن عياد، عن سعادته الكبيرة عقب الفوز أمام شبيبة الساورة (1-0)، والتأهل إلى نصف نهائي كأس الجزائر.

وقال بن عياد، في تصريح للتلفزيون العمومي عقب نهاية المباراة التي احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي: “المباراة كانت صعبة أمام شبيبة الساورة التي طبق كرة جميلة، والحمد لله تمكنا من تحقيق التأهل عن جدارة واستحقاق”.

وأضاف مهاجم الاتحاد أن الهدف الرئيس هو الذهاب بعيدا في المنافسة: “كنا ندرك أن المنافس فاز علينا في المباراة الماضية من البطولة، لذلك دخلنا هذه المواجهة بنية رد الاعتبار وتحقيق الفوز، ونجحنا في تجسيد ذلك فوق أرضية الميدان”.

وختم بن عياد تصريحه قائلا: “نحن جاهزون لمواجهة شباب باتنة في الدور نصف النهائي، وسنواصل العمل بنفس الجدية من أجل الذهاب بعيدا في المنافسة وتحقيق هدفنا بالتتويج”.