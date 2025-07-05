بن عياد :”حققنا تتويجا مستحقا واهديه لأنصار إتحاد العاصمة”

أعرب مهاجم اتحاد العاصمة، رياض بن عياد، عن سعادته الكبيرة بعد قيادة فريقه للتتويج بلقب كأس الجزائر للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك على حساب الغريم التقليدي شباب بلوزداد في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وفي تصريح له للتلفزيون العمومي عقب المباراة، قال بن عياد: “حققنا تتويجًا مستحقًا بعد فترة صعبة، وأعتبر أن هذا اللقب هو ثمرة جهد جميع اللاعبين والجهاز الفني. نحن سعيدون جدًا لأننا تمكنّا من إسعاد جماهيرنا الوفية.”

وأضاف بن عياد: “أطلب من الأنصار السماح لنا بعد تقديم مستويات لم تكن جيدة طيلة الموسم، ولكننا كنا نعلم أن هذه المباراة ستكون فرصة لإظهار قوتنا وإرادتنا في تحقيق الفوز.”

وعن المباراة، أشار بن عياد إلى أن شباب بلوزداد فريق قوي ويلعب كرة جميلة، ولكن الاتحاد كان أكثر اتحادًا وإصرارا على الفوز، وقال: “شباب بلوزداد فريق ممتاز ويطبق كرة جميلة، ولكننا كنا أكثر اتحادًا وتكاتفًا بينهم، وهذا ما جعلنا نحقق الفوز في النهاية.”

وتابع مهاجم الاتحاد: “هذا اللقب ليس فقط لنا كلاعبين، بل هو لكل جماهير اتحاد العاصمة التي دعمتنا في كل الأوقات، ونتمنى أن نواصل تقديم الأفضل في المستقبل.”

ويعتبر هذا التتويج الثاني على التوالي للاتحاد في كأس الجزائر، وهو ما يعكس العزيمة الكبيرة للفريق في المنافسات المحلية.