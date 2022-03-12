بن عياد: “مباراة أمازولو لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لنا”

أكد لاعب وفاق سطيف، رياض بن عياد، عزمه رفقة زملائه، على تحقيق الفوز في مواجهة نادي أمازولو، لحساب رابطة الأبطال.

وصرح بن عياد، لتلفزيون “النهار”: “بالنسبة لنا مباراتنا المقبلة أمام أمازولو لا تقبل القسمة على اثنين”.

كما أضاف: “نسعى لتحقيق الفوز والتحضر لمباراتنا المقبلة، ونحن جد محفّزين خاصة بعد فوزنا الأخير أمام أولمبي الشلف”.

يذكر أن وفاق سطيف يستضيف سهرة اليوم السبت، بملعب “5 جويلية”، نادي أمازولو، لحساب الجولة الرابعة من رابطة أبطال افريقيا.

طابع أيضا

بن عياد: “نطمح للإطاحة بالشلف لاعتلاء البوديوم”