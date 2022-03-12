بن عياد: “مباراة أمازولو لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لنا”
أكد لاعب وفاق سطيف، رياض بن عياد، عزمه رفقة زملائه، على تحقيق الفوز في مواجهة نادي أمازولو، لحساب رابطة الأبطال.
وصرح بن عياد، لتلفزيون “النهار”: “بالنسبة لنا مباراتنا المقبلة أمام أمازولو لا تقبل القسمة على اثنين”.
كما أضاف: “نسعى لتحقيق الفوز والتحضر لمباراتنا المقبلة، ونحن جد محفّزين خاصة بعد فوزنا الأخير أمام أولمبي الشلف”.
يذكر أن وفاق سطيف يستضيف سهرة اليوم السبت، بملعب “5 جويلية”، نادي أمازولو، لحساب الجولة الرابعة من رابطة أبطال افريقيا.
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بن عياد: “نطمح للإطاحة بالشلف لاعتلاء البوديوم”
أكد لاعب وفاق سطيف، رياض بن عياد، عزمه رفقة زملائه على العودة بالزاد كاملا من الشلف، سعيا لاعتلاء البوديوم.
وصرح بن عياد، للموقع الرسمي للفريق: “في المباراة الماضية أمام الشبيبة ضيعنا الفوز داخل الديار، واكتفينا بنقطة التعادل”.
كما أضاف: “حضرنا كما ينبغي لمباراة الشلف، على أمل العودة بالنقاط الثلاث، التي تسمح لنا بالتواجد على البوديوم”.
وتابع رياض بن عياد: “أعمل دائما على مساعدة زملائي، وأتمنى تقديم الأفضل في قادم مباريات الموسم الجاري”.