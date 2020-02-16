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بن عياد: “هناك شخص يدين للفريق بمليار و200 مليون في 3 أشهر” !

الرياضة
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بن عياد: “هناك شخص يدين للفريق بمليار و200 مليون في 3 أشهر” !
بقلم أمير بهلول

تعجب “بن عياد” رئيس اتحاد بلعباس، من وجود شخص يدين للفريق بمليار و200 مليون وهو لم يعمل سوى لـ 3 أشهر.

وقال بن عياد في تصريحاته: “تعجبت صراحة لما أشاهد أن هناك شخص يدين للفريق بمليار و 200 مليون في 3 أشهر”.

وأضاف: “لديه عقد غير محدد بـ 50 مليون شهريا، ولما تسأل عن الدور الذي كان يقوم به أو صفته في الفريق لا أحد يعلم وهذا قبل 2017”.

وتابع: “وفي كل مرة تدخل الأموال لحساب النادي يأخذ الناس أموالهم بعد تجميد الحساب”.

وختم كلامه: “كل القضايا على مستوى المحكمة فاز بها إتحاد بلعباس، لكن هذا الإنسان الذي كان في الطاقم المسير عمل لمدة 3 أشهر كان عليه أخذ أجرته خلال هذه المدة”.


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