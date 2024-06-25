بن عياد و بوزوق يبلغان نهائي كأس المغرب

قاد اللاعبان الجزائريان الناشطان، في صفوف الرجاء البيضاوي، يسري بوزوق، ورياض بن عياد، اليوم الثلاثاء، فريقهما، إلى نهائي كأس المغرب.

بعد الفوز في مواجهة الدور النصف النهائي، نادي مولودية وجدة، وبنتيجة 4 أهداف مقابل 3. سجل منها اللاعب الدولي الجزائري بن عياد هدفين.

وشارك لاعب الجناح الجزائري، يسري بوزوق، كأساسي في هذا اللقاء، فيما شارك الدولي الجزائري، بن عياد، كأحتياطي، في هذه المواجهة، وقاد الرجاء لقلب الطاولة أمام المنافس، بعد أن كان فريقه منهزما بنتيجة 3 أهداف مقابل 2.

حيث عدل بن عياد النتيجة لصالح فريقه في الدقيقة 109 من الشوط الإضافي الأول، ويضيف الهدف الثاني في رصيده في هذه المواجهة والرابع لصالح فريقه، في الدقيقة 120، من الشوط الإضافي الثاني.

وللإشارة، رفع بن عياد رصيده التهديفي، مع ناديه الرجاء للهدف رقم 4 من أصل 12 مباراة هذا الموسم، مع فريقه المغربي، فيما بصم بوزوق، على 25 مساهمة تهديفية مع الرجاء، في 30 مباراة بقميص الرجاء، هذا الموسم في كل المنافسات.

كما قاد اللاعبان الجزائريان، بوزوق وبن عياد، نادي الرجاء، لتحقيق لقب البطولة المغربية، بعد أن تصدرها النادي الأخضر والأبيض برصيد 72 نقطة، وبفارق نقطة عن الملاحق الجيش الملكي.

وسيلاقي الرجاء البيضاوي، في نهائي كأس المغرب، منافسه الجيش الملكي، في تاريخ لاحق.