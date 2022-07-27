بن عياد يجتاز الفحص الطبي بنجاح ويقترب من الترجي

كشفت وسائل إعلام تونسية اليوم الأربعاء أن المُهاجم الدولي الجزائري، رياض بن عياد، يقترب من الإمضاء في الترجي الرياضي التونسي.

اللاعب البالغ من العمر 25 سنة اجتاز الفحص الطبي بنجاح مع فريق المكشخة.

في انتظار الاتفاق على بعض التفاصيل قبل الإعلان عن التحاقه بصفة رسمية بالنادي التونسي.

وستكون هاته التجربة الأولى لرأس الحربة السطايفي خارج الوطن.