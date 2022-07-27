بن عياد يجتاز الفحص الطبي بنجاح ويقترب من الترجي
بقلم حواز عبد النور
كشفت وسائل إعلام تونسية اليوم الأربعاء أن المُهاجم الدولي الجزائري، رياض بن عياد، يقترب من الإمضاء في الترجي الرياضي التونسي.
اللاعب البالغ من العمر 25 سنة اجتاز الفحص الطبي بنجاح مع فريق المكشخة.
في انتظار الاتفاق على بعض التفاصيل قبل الإعلان عن التحاقه بصفة رسمية بالنادي التونسي.
وستكون هاته التجربة الأولى لرأس الحربة السطايفي خارج الوطن.
Riyad Benayad (ALG, 25 ans, avant-centre), a passé avec succès sa visite médicale et il ne reste que quelques détails avant d’annoncer son transfert à l’Espérance de Tunis. Ça sera son premier club étranger après des expériences avec Paradou et l’ES Setif. #Mercato pic.twitter.com/pJrwCktlhm
— Ahmed Adala – Scoulino (@AdalaAhmed1) July 27, 2022
رابط دائم : https://nhar.tv/ABEzO