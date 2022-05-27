بن عياد يشكر بلماضي على استدعاءه للمنتخب الوطني !

كشف اليوم الجمعة الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن القائمة الرسمية للمنتخب الوطني المعنية بالتربص المُقبل.

كما عرفت القائمة ابعاد العديد من العناصر الأساسية لأسباب مُختلفة في حين تواجدت بعض الأسماء الجديدة لأول مرة.

بينما ضمت القائمة لاعبا محليا واحدا فقط، ويتعلق الأمر بلاعب وفاق سطيف، رياض بن عياد.

وعبر الأخير عن سعادته من خلال نشر صورة له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

كما أرفق الصورة بعبارة:”الحمد لله على ثقة الكوتش جمال بلماضي”.