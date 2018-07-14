بن غبريت:نسعى لتطوير المستوى التعليمي للتلاميذ دون تجاهل اللغات الأجنبية

صرحت نورية بن غبريت وزيرة التربية الوطنية،أن الوزارة إتخذت إجراءات عديدة من أجل رفع المستوى التعليمي بالنسبة للتلاميذ عبر الوطن.

قائلة أن مسؤولي المناهج الدراسية لا يتجاهلون اللغات الأجنبية لأنها احدى وسائل الإطلاع المعرفي وتبادل المعارف وتواصل الحضارات.

وأشارت أن الإجراءات التي يتم إتباعها تندرج في إطار تحسين آداء مجال اللغات الأجنبية وكيفية معالجة الأخطاء.

وفي السياق صرحت أن المكتبات الوطنية تعززت بعديد المؤلفات والكتب في مجالات عدة كهبات من المشرفين على مشروع تحدي القراءة العربي.

وصرحت أن 10 مؤسسات من كل الولايات إستفادت من كتب علمية ومعرفية وهذا بعد النتائج المحصل عليها خلال المشوار الدراسي.