بن غبريت: “أعطوني الحل للتوظيف المباشر”

قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أنّ التوظيف المباشر للأساتذة لا يمكن إعتماده، لأن الوزارة لا تملك العدد الحقيقي للمتقاعدين.

مشيرة إلى أن الأساتذة المتقاعدين مسبقا لا نعرفهم، والآن نستطيع إحصاءهم عن طريق تغيير القوانين.

والوزارة تملك كل التقييمات على المستوى المحلي والحل الوحيد هو التكوين.

اين سيتم توسيعه ليستفيد منه الحاجب أيضا، لأن هناك إمكانيات والأساتذة عندهم رغبة قوية في التكوين.

أين تم تخصيص 28 معهد وطني في التكوين للسنة الدراسية 2018 /2019.

لأن التكوين شرط ضروري لتحقيق مهمة القطاع كموفق عمومي ويجب على المعلمين التحيين.