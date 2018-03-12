بن غبريت: إستكمال البرنامج الدراسي في 15 ماي

قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أنّ مفتشي التربية أكدوا لها، أنّ 15 ماي سيكون آخر يوم لإستكمال الدروس.

وأشارت بن غبريت إلى أن مفتشي التربية، دعوا إلى ضرورة إجراء إمتحان البكالوريا لموسم 2017/2018 بعد رمضان.

وذلك قصد الانتهاء كليا من الدروس.

بن غبريت وخلال زيارتها لولاية البليدة اليوم، استمعت لإنشغالات الأساتذة الذين تعرضوا للخصم بسبب الإضراب.

حيث أكدوا للوزيرة أنهم يعملون في ظروف مزرية، خاصة مع الخصم في الأجور الذي تنفذه مديريات التربية ضدهم.

في حين أكدت أنه لا رجعة في قرار الخصم في أجور الأساتذة المضربين.