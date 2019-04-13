بن غبريت: اعتمدت معيار الإستحقاق في تنظيم مسابقات التوظيف والإمتحانات المهنية

قالت وزيرة التربية الوطنية السابقة نورية بن غبريت، إنها اعتمدت الإستحقاق كمعيار في تنظيم مسابقات التوظيف والإمتحانات المهنية.

حيث أشارت إلى أنها لجأت للتوظيف عن طريق المسابقة، عوض التوظيف عن طريق الشهادة سنة 2015، وكذا امتحانات مهنية

بدلا من الترقية الآلية خلال ذات السنة، وذلك بقيادة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ONEC حيث أعيد تهيئته سنة 2017.

وذلك وفقا لإجراءات الإمتحانات المدرسية الوطنية في 2017، أين كان ذلك أمر فريد من نوعه في سجلات النظام المدرسي الجزائري.

حيث تقدم للمسابقة 1 مليون مرشح، ولا أحد قدم طعنا، لأنه تم رقمنة تسيير دراسة الملفات المهنية، في عام 2015،

كما تم سحب الكشوفات المدرسية عن بعد ابتداءً من 2017.