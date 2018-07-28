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بن غبريت  الإعلان عن نتائج الإمتحانات المهنية الخاصة بالمناصب الإدارية غدا الأحد

الوطني
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بن غبريت  الإعلان عن نتائج الإمتحانات المهنية الخاصة بالمناصب الإدارية غدا الأحد
بقلم م. فيصل

سيتم الإعلان نتائج الإمتحانات المهنية للترقية الخاصة ب27 رتبة، غدا الأحد إبتداء من الساعة 15:30على مستوى مديريات التربية عبر الوطن.

ونشرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك”سيتم الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية  للترقية الخاصة ب27 رتبة.

وهي: مفتشي مديري مقتصدي مشرفي ناظري مستشار ملحق  بالمخبر يوم 29 جويلية 2018 إبتداء من الساعة 15:30على مستوى مديريات  التربية.

وللإشارة فقد نظمت بن غبريت يوم 15 جويلية إمتحان مهني  للترقية، وبلغ عدد المترشحين المقبولين لهذه الامتحانات38014 لشغل 11487منصب خاص ب27 رتبة.


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