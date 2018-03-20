بن غبريت: البرنامج سينتهي وأتمنى نسبة نجاح كبيرة في الباك

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن محتوى أسئلة إمتحانات شهادة البكالوريا جوان 2018، ستكون من مضمون البرنامج الدراسي.

وأضافت الوزيرة، على هامش تفقدها لمركز إجراء امتحان مادة التربية البدنية، الخاص بالمترشحين الأحرار، “أن البرنامج الدراسي سينتهي في آجاله المحددة”.

كما أعربت بن غبريت، عن أملها في أن تكون نسبة الناجح في شهادة البكالوريا، “كبيرة خلال هذا الموسم الدراسي الجاري”.

باعتبار “أن البكالوريا شهادة مصيرية لكافة التلاميذ”.

كما وقفت الوزيرة، على سير دروس الدعم، التي أقرتها الوزارة لتعويض التأخر، الناتج عن الاضراب الأخير التي شهدتها مدارس الوطن.

و أشادت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، بـ”وعي الأساتذة القائمين على تقديم هذ الدروس”.

فيما استمعت الوزيرة لشروحات، حول سير التحضيرات الخاصة بالامتحانات الوطنية الثلاثة (البكالوريا، شهادة التعليم المتوسط، وشهادة التعليم الابتدائي)

وذلك على مستوى كامل مديريات التربية لولاية الجزائر العاصمة.

للإشارة فقد أطلقت وزارة التربية الوطنية استشارة تأجيل تاريخ إجراء امتحانات البكالوريا أو الإبقاء على نفس التواريخ السابقة.

وشهدت هذه العملية تصويت أغلبية الساحقة من مترشحين “الباك” على مقترح تأجيل إمتحان شهادة البكالوريا، الممتدة من 19 إلى 24 جوان القادم.