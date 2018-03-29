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بن غبريت: الخصم في الأجور لمن يُضرب عن العمل

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بن غبريت: الخصم في الأجور لمن يُضرب عن العمل
بقلم مروة عيجاج

ردت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، على إضراب أساتذة “الكناباست”، والتكتل النقابي المستقل، أنه من يدخل في إضراب سيقابله الخصم في الأجور.

وأوضحت بن غبريت خلال ندوة  صحفية عقدتها على هامش الندوة الوطنية للإطارات، أن الأساتذة يعرفون قوانين الإضراب.

وقالت بن غبريت:” من يتوقف عن العمل سيقابله الخصم، في ردها على إضراب النقابات، المقرر شنه بعد العطلة الربيعية”.

للإشارة فستشارك  كل من نقابة  “الأسنتيو”،”الكلا”، “الإنباف” و”سناباست”و”ستاف”، المنضوية تحت لواء التكتل النقابي المستقل في إضراب  يوم 4 أفريل القادم.

كما أعلنت نقابة “الكناباست” دخلولها في إضراب وطني ليومين متجدد أليا وذلك بداية من 9 أفريل الداخل.


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