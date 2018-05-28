بن غبريت : المؤسسات التربوية ليست للتعليم فقط 

دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الإثنين مدراء المؤسسات التربوية بمختلف الأطوار لضرورة تنظيم نشاطات ثقافية على مدار السنة الدراسية.

بن غبريت وفي تصريح صحفي لها اليوم على هامش إشرافها على إعطاء إشارة الإنطلاق الرسمي لامتحانات شهادة التعليم المتوسط من الأغواط.

قالت إنّ النشاطات الثقافية بالمؤسسات التربوية أصبحت ضرورية، مشيرة الى أن الهدف منها هو توطيد العلاقة بين التلاميذ خارج القسم.

وزيرة التربية أكدت خلال تصريحها على ضرورة تخصيص مساحات وقاعات داخل المؤسسات التربوية.

بالإضافة الى تخصيص برنامج ثقافي يتماشى مع البرنامج الدراسي.

كما دعت بن غبريت إلى تكثيف النشاطات الثقافية في نهاية السنة.