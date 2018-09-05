بن غبريت: الموسم الدراسي الحالي حقّق قفزة نوعية

قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن الموسم الدراسي الحالي سجل قفزة نوعية مقارنة بموسم 2014/2015.

مشيرة خلال ندوة صحفية على هامش افتتاح الموسم الدراسي، أن الوزارة قامت بمخطط إلى غاية سنة 2030.

والقطاع عرف تحسنا ملحوظا نظرا للتحسين المطبق في تطبيق الإصلاح منذ 2003 الذي مس الجانب البيداغوجي والتسيير والتنظيم والتكوين.

مفيدة أن الدخول المدرسي الحالي عرف قفزة نوعية مست عدة جوانب من خلال التوظيف والحوكمة.

فيما خص رقمنة الفضاء المدرسي أمرنا الأساتذة والمدراء بوضع نقاط الثلاثي الثالث في الأرضية الرقمية.

نظرا للتلاعبات التي كانت حاصلة ببعض المؤسسات التربوية خلال التنقيط

وكذا من خلال البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ الذي يبين ماهي الكفاءة المنتظرة منهم.