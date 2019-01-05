بن غبريت: بعض مديريات التربية خرقت تعليمات الوزارة

أبدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم السبت، امتغاضها من بعض مديريات التربية التي خرقت تعليمات الوزارة الوصية، ولم تطبقها ميدانيا.

وأفصحت بالقول ” لاحظنا على مستوى بعض مديريات التربية، خرق التعليمات، وعدد من الاختلالات في تسيير بعض الملفات، الى جانب عدم تنظيم بشكل دوري زيارات تفقدية للمؤسسات التربوية”.

ودعت بن غبريت، مدراء التربية، مزيدا من الالتزام والتجنيد لتحقيق أهداف المدرسة النوعية.

وهذا من خلال مشروع المصلحة الذي يجب –تضيف –أن يكون نظريا، ويلبي حاجيات الفاعلين.

بالإضافة لتنظيم جلسات عمل مع رؤساء المؤسسات المدرسية لحل المشاكل المطروحة في حينها، وكذا تكريس ثقافة الحوار مع كل الفاعلين والشركاء.