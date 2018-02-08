بن غبريت: تحيين النظام المعلوماتي لمتابعة مستوى التلاميذ

أمرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إطارات الوزارة بضرورة تحيين قواعد البيانات، لملف الرقمنة لعملية استغلال النظام المعلوماتي للقطاع.

وشرحت الوزيرة حسب منشور لها على حسابها الرسمي “فايسبوك” اليوم، أبرز العمليات التي يجب اتخاذها من أجل البدء في استغلاله.

بهدف تحقيق الأهداف المسطرة للمنظومة التربوية وإحداث التغيير المنشود في المجتمع.

فيما تم التطرق أيضا إلى الفضاء المخصص للأولياء على الأرضية من أجل تقديم خدمات كالتواصل المباشر مع المدرسة.

وذلك بهدف الإطلاع على النتائج المدرسية الفصلية، والإبلاغ عن تأخرات وغيابات التلاميذ عن طريق الرسائل النصية القصيرة.

كما تطرقت الندوة إلى جميع مخرجات النظام من وثائق رسمية خاصة بالتلاميذ والموظفين والهياكل، التي سيتم العمل بها قريبا بشكل رسمي.