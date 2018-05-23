بن غبريت تدعو إلى مكافحة الغش للارتقاء بالمدرسة الجزائرية

أشادت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، بالظروف التي تجرى فيها الإختبارات، على هامش إطلاقها إشارة امتحانات نهاية الطور الإبتدائي.

وكشفت الوزيرة من غرداية، أنّ السلطات العمومية وفّرت كل الشروط الضرورية التي تضمن تكافؤ الحظوظ لمجموع المترشحين في مختلف الامتحانات المدرسية.

كما أوضحت “أن جميع الإجراءات التي تقوم بها الدولة تهدف إلى تحسين نوعية المنظومة التربوية عبر كافة التراب الوطني.

بما يسمح بتكافؤ الحظوظ لمجموع المترشحين في مختلف الإمتحانات”.

وذكرت بن غبريت أن وضع أدوات تقييم بقطاع التربية الوطنية ستضمن أريحية لمجموع المترشحين من خلال ضمان كافة الشروط الضرورية لإنجاحهم.

وأكدت وزيرة التربية الوطنية، أنّ الأمر بات “حتميا” لدعوة أولياء التلاميذ والشركاء الإجتماعيين من جهة، والهيئات التربوية من جهة أخرى.

لمكافحة الغش في الامتحانات المدرسية بما يسمح بالإرتقاء بالمستوى التعليمي .

كما حثت ذات المسؤولة مجموع المتدخلين المعنيين لتظافر الجهود من أجل ضمان نقلة “نوعية” في المجال التربوي وتحسين بيئة المدرسة الجزائرية.

ولدى تطرقها لموضوع نهاية السنة الدراسية، ارتأت الوزيرة أنّ نهاية السنة الدراسية ينبغي أن تكون في 30 جوان من كل سنة.

حتى وإن تم استكمال المقررات الدراسية، موضحة أنّ المدرسة تبقى فضاء للمعرفة والتربية وأيضا للإبتكار والتنشيط الثقافي .