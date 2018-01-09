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بن غبريت تدعو لوضع قانون للحد من الإضرابات

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بن غبريت تدعو لوضع قانون للحد من الإضرابات
بقلم أمينة لعلالي

دعت وزيرة التربية نورية بن غبريت، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى وضع قانون للحد من الإضرابات التي طالت قطاع التعليم.

وقالت بن غبريت في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذا القانون سيساعد قطاع التعليم على محاربة الإضرابات مثل بعض الدول.

وفي نفس السياق كشفت الوزيرة أنها أصدرت تعليمات إلى مديريات التربية في تيزي وزو والبليدة.

وهذا لتجنيد عمال مؤقتين والإستعانة بالمتقاعدين لوضع حد للإضراب.

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التعليقات (1)

  • saif

    نعم انتي على صواب في كلامك كل اولياء التلاميذ ضد الاضرابات ___لماذا لم يكن الاضرابا ت زيادات في ساعات العمل كما يعملون في الصين ___ وليس توقيف على العمل والتلميذ هو الخاسر الاكبر

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