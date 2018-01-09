بن غبريت تدعو لوضع قانون للحد من الإضرابات

دعت وزيرة التربية نورية بن غبريت، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى وضع قانون للحد من الإضرابات التي طالت قطاع التعليم.

وقالت بن غبريت في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذا القانون سيساعد قطاع التعليم على محاربة الإضرابات مثل بعض الدول.

وفي نفس السياق كشفت الوزيرة أنها أصدرت تعليمات إلى مديريات التربية في تيزي وزو والبليدة.

وهذا لتجنيد عمال مؤقتين والإستعانة بالمتقاعدين لوضع حد للإضراب.