بن غبريت ترد على نقابات القطاع المضربة بالصور

قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، إن الوزارة لم تُقصّر في الحوار مع شركائها الإجتماعيين، وقد عقدت عدة لقاءات.

كما لمَّحت الوزيرة في منشور لها على الفايسبوك، إلى أن النقابات أصرت على الإضراب رغم وفاء الوزارة بالتزاماتها في الحوار.

وأكدت بن غبريت بالصور، بأن مصالحها اجتمعت بالنقابات قبل الإضراب، عدة مرات وفق رزنامة تم وضعها مع إيداع الإشعار.

وكانت اللقاءات ثنائية حسب بن غبريت، حيث تم الإجتماع بكل نقابة مشاركة في الإضراب على حدى، للوصول إلى حلول مشتركة.

كما أوضحت الوزيرة بأن اللقاءات الثنائية جرت بين 9 و17 جانفي وفق برنامج معين، كما تم أيضا الإجتماع بنقابات أخرى.

على غرارfnte ،snapap ،snccopen ، snapep بناء على طلب منها، بناء على رزنامة تمتد بين 9 و20 جانفي 2019.

أين تم تدارس بعض الانشغالات وتقديم اقتراحات بخصوصها، كما تم مناقشة أيضا خلال اللقاءات الثنائية النقاط الواردة في الإشعار.

وقد تم تسليم النقابات التي حضرت هذه اللقاءات المنعقدة، مشاريع محاضر الإجتماعات بعد انتهاء رزنامة اللقاءات مباشرة.