بن غبريت تستقبل مكتب كنابست بجاية غدا الاثنين

تستقبل وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت،غدا الاثنين ممثلي مكتب بجاية للمجلس الوطني كنابست لإيجاد حلول لوقف الإضراب في الولاية.

وأكدت بن غبريط على هامش الزيارة إلى ولاية تيزي وزو، استعدادها للقاء ممثلي هذه النقابة لولاية بجاية لأن الاضراب في قطاع التربية لم يشنه المكتب المحلي.

وأضافت الوزيرة “ما رفضته هو استقبال ممثلي المكتب الوطني لهذه النقابة المسؤولة عن توقف العمل غير المحدود الذي بدأ يوم 30 جانفي الفارط طالما هذا الاضراب غير القانوني لم يتوقف”.

مضيفة أن مصلحة التلاميذ يجب أن تكون فوق كل اعتبار.

وقالت الوزيرة “سأقوم بدراسة هذه الاقتراحات والانشغالات مع فرق عملي على مستوى الوزارة لإيجاد حلول”.

وأعربت عن أسفها لغياب التنسيقية الولائية للمجلس الوطني لـ كنابست في هذا اللقاء بالرغم من الدعوة التي وجهت لها من قبل المدير المحلي للتربية.