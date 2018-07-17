بن غبريت: «تسليم مقررات تعيين لخريجي المدارس العليا قبل شهر أوت»

أمرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، مديري التربية، بتنصيب جميع الموظفين الإداريين والتربويين قبل الدخول المدرسي، وبعد الانتهاء من مختلف حركة التنقل ونتائج الامتحانات والمسابقات.

مؤكدة على ضرورة إنجاز مقررات تعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة بعنوان 2018 قبل شهر أوت.

وحسب تعليمة، تحوز النهار على نسخة منها، وجهتها وزارة التربية الوطنية إلى المديرين الولائيين، فقد أمرت بتنصيب جميع الموظفين الإداريين والتربويين قبل الدخول المدرسي، وبعد الانتهاء من مختلف حركة التنقل ونتائج الامتحانات والمسابقات والتكليفات، مؤكدة على ضرورة الحرص على تنفيذ مختلف عمليات التوظيف غير الممركزة قبل بدء الدخول المدرسي.

وأضافت وزيرة التربية الوطنية، أن تنصيب جميع الموظفين الإداريين والتربويين يكون قبل الدخول بعد الانتهاء من مختلف حركات التنقل ونتائج الامتحانات والمسابقات والتكليفات وتكوين الملفات وتحضير القرارات الفردية للتكفل الإداري والمالي للناجحين في المسابقات، قبل غلق السنة المالية الجارية.

كما أمرت وزارة التربية الوطنية المديرين الولائيين بإنجاز مقررات التعيين لخريجي المدارس العليا للأساتذة والناجحين في مسابقات توظيف الأساتذة بعنوان 2018، قبل شهر أوت، وعلى الناجحين في مسابقات توظيف الأساتذة متابعة التكوين التحضيري البيداغوجي، قبل تعيينهم في مناصبهم.

كما شددت الوزيرة على الانصاف والشفافية وتشجيع الإبداع أثناء التسجيل على قوائم التأهيل، نظرا لأهمية هذه العملية واحترام النسب لكل رتبة.

كما وجهت وزارة التربية جعل ميثاق أخلاقيات قطاع التربية حقيقة ميدانية، مشددة على ضرورة التحلي بفلسفة ومبادئ هذا الميثاق، متكفلين بالتنفيذ الفعلي من خلال متابعة توطيد سياسة الحوار والتشاور المتبناة من قبل الوزارة، مؤكدة على تفعيل العمل الجواري، من خلال بعض الإجراءات على غرار المشاركة في عملية التواصل باستخدام الوسائل المختلفة المتاحة على مستوى كل الولاية، بالإضافة إلى تفعيل جميع وسائل الاتصال منها «الفايسبوك».