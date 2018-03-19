بن غبريت:  تشدد على ضمان وصول الكتاب المدرسي للتلاميذ قبل بداية الموسم الدراسي الجديد      

أصرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الإثنين على ضرورة ضمان وصول الكتاب المدرسي لكل التلاميذ قبل بداية الموسم الدراسي 2018-2019.

وأوضح بيان للوزارة أن بن غبريت أكدت خلال ترأسها لجلسة عمل حول بروتوكول عملية توزيع الكتاب المدرسي.

وبحضور إطارات من الإدارة المركزية والمدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.

شددت على ضرورة بذل الجهد اللازم لضمان وصول الكتاب المدرسي لكل المتمدرسين قبل بداية الموسم الدراسي المقبل

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض عن مهمة اللجنة مشكلة من مجموعة من المفتشين حول عملية توزيع الكتب المدرسية وبيعها.

إضافة إلى الخروج بتوصيات وتوجيهات وتعليمات ترمي إلى تنفيذ بروتوكول عملية توزيع الكتاب المدرسي.

للإشارة، فقد وضع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية تحت تصرف التلاميذ 30 كتابا مدرسيا جديدا و 6 كراريس للتمارين.

هذه الكتب تخص الطورين الثاني من التعليم الابتدائي والمتوسط السنتان الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط

وهذا استكمالا للتحسينات في المناهج التربوية التي انطلقت السنة الماضية.

من جهة أخرى, كانت الوزيرة قد أبرزت أن لجنة المطابقة والمتابعة للكتب المدرسية رفضت اعتماد 7 كتب جديدة.

كانت موجهة لتدريس تلاميذ الطور الثاني من التعليم المتوسط “السنتان الثانية والثالثة متوسط” كونها لم تكن في المستوى المنتظر.