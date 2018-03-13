بن غبريت تعزي عائلات التلميذين المتوفيان في حادث بوﭬرة

عزت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عائلات ضحايا حادث المرور بولاية البليدة.

وقالت وزيرة الربية في صفحتها على تويتر، ببالغ الحزن والأسى أتقدم بتعازي الخالصة لأهل التلميذة والتلميذ المتوفيان.

إثر الحادث الأليم الذي تعرض له تلاميذ ببلدية بوﭬرة بولاية البليدة، كما أتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 اخرين في حادث اصطدام سيارة نفعية بعدة مارة بحي عين الباردة بلدية بوﭬرة بالبليدة.

الحادث وقع عبر الطريق بمحاذاة متقنة الشهيد الطيب العقبي وابتدائية الشهيد حمزة محمد، أسفر عن مقتل شخصين وتلميذين.