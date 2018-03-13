عاجل

بن غبريت تعزي عائلات التلميذين المتوفيان في حادث بوﭬرة

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بن غبريت تعزي عائلات التلميذين المتوفيان في حادث بوﭬرة
بقلم مصطفى.ق

عزت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عائلات ضحايا حادث المرور بولاية البليدة.

وقالت وزيرة الربية في صفحتها على تويتر، ببالغ الحزن والأسى أتقدم بتعازي الخالصة لأهل التلميذة والتلميذ المتوفيان.

إثر الحادث الأليم الذي تعرض له تلاميذ ببلدية بوﭬرة بولاية البليدة، كما أتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 اخرين في حادث اصطدام سيارة نفعية بعدة مارة بحي عين الباردة بلدية بوﭬرة بالبليدة.

الحادث وقع عبر الطريق بمحاذاة متقنة الشهيد الطيب العقبي وابتدائية الشهيد حمزة محمد، أسفر عن مقتل شخصين وتلميذين.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital