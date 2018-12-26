بن غبريت: تعليق الدورة التكوينية للأساتذة الجدد لاستئنافها بعد العطلة

الوطني
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بن غبريت: تعليق الدورة التكوينية للأساتذة الجدد لاستئنافها بعد العطلة
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، هذا الأربعاء ، عن تعليق الدورة التكوينية الموجهة للأساتذة الجدد، بداية من الخميس ليتم استئنافها بعد العطلة الشتوية.

 وذلك نزولا عند رغبة الأساتذة المعنيين، وجاء هذا التصريح على هامش الزيارة التفقدية للوزيرة، لعدد من المؤسسات التربوية بالعاصمة.

واعتبرت بن غبريت أن طلب الأساتذة بتعليق التكوين أمر معقول.

وذلك بالنظر للمجهودات الكبيرة التي بذلوها مع التلاميذ طيلة الفصل الأول، والتي سمحت بتحقيق نتائج مقبولة.

للإشارة، استفاد أزيد من 18 ألف أستاذ جديد من التكوين المستمر، بعد نجاحهم في مسابقة توظيف الأساتذة لـ2018.


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