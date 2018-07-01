بن غبريت : تقليص عدد التلاميذ على مستوى الأقسام المدرسية

سيتم مستقبلا تقليص عدد التلاميذ بأقسام المدارس الابتدائية بهدف تحسين قدرات إستيعاب التلاميذ، حسب ما صرحت به وزيرة التربية الوطنية.

وأوضحت نورية بن غبريت، مساء اليوم الأحد بالبليدة، على هامش اختتام أشغال ورشة تكوينية لفائدة مفتشي التربية للأطوار التعليمية الثلاثة.

حول “حقيبة التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي للأستاذة”.

أنها “أعطت تعليمات لمختلف مدراء المدراس الابتدائية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليص عدد التلاميذ على مستوى الأقسام المدرسية”.

حيث ستمنح الأولوية لأقسام السنة الأولى والثانية ابتدائي، مما سيمسح للأستاذ من تحسين مردوده التعليمي .

وكذا الرفع من قدرات إستيعاب التلاميذ، مؤكدة على الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة الوصية للطور الابتدائي.