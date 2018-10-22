بن غبريت: تكثيف التقويم التشخيصي لتفادي إعادة السنة لتلاميذ الإبتدائي والمتوسط. 

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أنه يجري إعداد خارطة للقضاء على الإكتظاظ بأقسام السنة أولى والثانية إبتدائي.

جاء هذا خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها اليوم الإثنين إلى ولاية الوادي.

مشيرة إلى أنه سيتم إعداد خارطة للقضاء على مشكل الإكتظاظ بأقسام السنة أولى والثانية بالطور الإبتدائي على المستوى الوطني.

وهو المسعى الذي يهدف إلى تحسين التحصيل المعرفي والبيداغوجي للتلميذ وضمان الحفاظ على استقرار وراحة المعلم خلال أداء رسالته التربوية.

وأضافت الوزيرة، أنه سيتم إعداد خطة لدعم المتأخرين دراسيا وهي العملية التي ترتكز على مساهمة المعلم الذي يكلف بإحصائهم.

ويتطوع ببرمجة دروس دعم لفائدتهم بما يسمح بتدارك مشكل التأخر الدراسي لدى هذه الفئة من المتمدرسين.

و أبرزت كذلك ضرورة إعطاء أهمية قصوى لدروس المعالجة في مادتي العربية والرياضيات الموجهة للتلاميذ.

الذين يعانون من نقص في التحصيل بهاتين المادتين بمرحلة التعليم الإبتدائي.

والإعتماد على تكثيف التقويم التشخيصي لتجنب إعادة السنة الدراسية للتلميذ بالطورين الإبتدائي والمتوسط.